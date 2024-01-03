'Золотое' удобрение: чем подкормить монстеру, чтобы быстрее росла

Монстера – довольно неприхотливое растение. Раскидистые листья словно создают эффект тропических джунглей в домашних условиях, а само растение эффектно заполняет пространство, достигая высоты до двух метров.

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Монстера будет расти еще быстрее, если правильно ее подкармливать. Как приготовить эффективное домашнее удобрение, рассказало издание Kobieta Interia.

Где поставить монстеру

Вырастить монстеру не сложно. О недостатке света или влаги она быстро сигнализирует изменениями внешнего вида листьев. Когда растение достигает зрелости, на нем появляются характерные "выемки".

Монстере нужно много места. Лучшим местом будут светлые или слегка затененные комнаты с рассеянным светом. Монстера хорошо растет и развивается возле подоконников с восточной и западной сторон. Следует избегать попадания яркого солнца, способного сжечь листья даже в течение нескольких часов.

Удобрение из бананов

Если вы хотите стимулировать рост монстеров, не обязательно идти в садоводческий магазин за профессиональными препаратами. Специалисты говорят, что лучшее удобрение для этого растения – это банановые кожуры. Они содержат питательные компоненты, в частности, калий и фосфор, обусловливающие пышный рост зеленых листьев.

Как сделать удобрение из банановой кожуры.

Подготовьте одну кожуру – на ней не должно оставаться много мякоти от плода. Поместите кожуру в литровую банку, залейте теплой водой и оставьте в теплом месте на двое суток. После настаивания следует разбавить удобрение водой и полить монстеру.

Как часто нужно подпитывать монстеру

Огромным преимуществом натуральных растительных удобрений является то, что с ними очень трудно переборщить. Вы можете использовать удобрение из банановой шкурки круглый год, но изменять частоту в зависимости от сезона.

В период с весны по осень оптимально вносить подкормки один раз в месяц. Зимой удобрение достаточно вводить раз в шесть-восемь недель. В холодные месяцы также позаботьтесь о том, чтобы горшок с монстерой стоял подальше от сквозняков и низких температур.

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