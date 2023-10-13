Значительно упростит переезд: интересный лайфхак для упаковки вещей

Переезд – это не только начало нового раздела в жизни, но и нешуточные стрессы. Упаковка ваших вещей может стать нелегким испытанием. Удивительно, но наибольшей проблемой обычно является не перемещение громоздкой мебели, а упаковка небольших предметов.

Например, чтобы упорядочить столовые приборы, не обязательно опустошать каждое отделение в ящике и паковать вилки отдельно от ножей. Об интересном лайфхаке для упаковки вещей рассказало издание House Digest.

Простой метод поможет быстро достать вещи из коробки. Просто накройте предмет пищевой пленкой, прежде чем положить его в коробку – так мелкие предметы не будут теряться.

Намотайте пленку несколько раз вокруг разделителя, чтобы посуда надежно закрепилась, а затем положите ее коробку. Когда вы прибудете на новое место, просто снимите упаковку и положите распределитель в ящик.

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Большую надежность придаст клейкая пластиковая пленка – она будет более плотно прилегать к разделителю. При этом вам понадобится меньшее количество пластика по сравнению с традиционной пленкой. Кроме упаковки подноса для кухонных принадлежностей, клейкая пленка также может помочь упростить ваш переезд несколькими другими способами.

Вы также можете использовать полиэтиленовую пленку для защиты ювелирных изделий, таких как бусы или браслеты, которые могут запутаться или потеряться. Разложите лист клейкой пленки и уложите свои украшения сверху, а затем накройте их еще одним слоем пленки. Сверните запечатанные украшения для надежного хранения.

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