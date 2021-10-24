Зиму никто не отменял: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине

Предстоящая зима в Украине будет достаточно морозной и снежной. А вот на оттепели в этом сезоне рассчитывать украинцам слишком не стоит.

Как рассказала в интервью Парламент.ua синоптик Татьяна Негадайлова, глобальное потепление на Земле, о котором говорят климатологи, не будет иметь большого влияния на украинские зимы еще не один год. Напротив, нынешняя зима, по прогнозам специалиста, будет радовать граждан нашей страны и пушистым снегом, и праздничными морозами.

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Специалист подчеркнула, что и прошлая зима в Украине, и даже весна были немного холоднее от предыдущих. В среднем на один-два градуса.

"Традиционной для нашей полосы зима будут и в этот раз, хотя рассчитывать на тридцатиградусные морозы не стоит" – сказала Негадайлова.

Она же призвала искать в таком прогнозе позитив и не расстраиваться тем, кто рассчитывал, что зима будут теплой.

"Конечно, для коммунальных служб такие зимы добавляют забот. Однако, белый цвет, которого в этом зимнем сезоне будет достаточно, очень хорошо влияет на общее психологическое состояние человека", – подчеркнула синоптик.

Напротив, отметила она, серый цвет на улице удручает и человек тяжелее переносит холодное время года.

В свою очередь, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявила, что погода зимой будет неустойчивой, а в конце ноября в Украине уже произойдет резкое похолодание до минус 8-ми градусов.

По ее же словам морозно будет и на новогодние праздники.

"Но ожидать устойчивого снежного покрова в этот период не следует", – сообщила Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет потепление, но потом ударит мороз.