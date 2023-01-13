Зимнюю сказку ждать не стоит: синоптики рассказали о погоде на Старый Новый год. Карта

Погода в Украине в субботу, 14 января, будет безморозной и пасмурной. На востоке ожидается небольшой снег, а в западных областях будет дождь. Большинство регионов накроют туманы.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. В большинстве западных, центральных, южных областях и в Крыму объявлен I уровень опасности, желтый.

Эти регионы ночью и утром накроют туманы, видимость 200-500 м. Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта.

Кроме того, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха в западных областях Украины 14 января днем будет колебаться от +4 до +6 градусов, ночью будет до +3. На севере днем синоптики ожидают +1...3 градуса, ночью от -2 до -6.

В восточных регионах прогнозируют небольшие морозы до -2 градусов днем и ночью. На Днепропетровщине, Запорожье, Кировоградщине, Черкасщине, Винниччине без осадков, температура днем +1..+3, ночью морозы до -5.

На юге днем +1...+3, ночью от -1 до -4. В Крыму столбики термометров будут показывать ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

В Киеве и области в субботу погода будет пасмурной с прояснениями, без осадков, а на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4. В Киеве ночью до -5 градусов, днем 0...+2.

Народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram отметила, что 14 января в большинстве областей Украины будет преобладать сравнительно теплая погода. Температура воздуха в течение субботы будет составлять 0..+3 градуса, на западе Украины и в Крыму +3..+8 градусов, на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина) от -2 до +1.

По ее словам, на западе следует ожидать дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Кроме того, есть небольшая вероятность днем и вечером снега в восточных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крещение, 19 января, в Украине ожидается практически весенняя погода. Столбики термометров в эти дни достигнут +7...+11 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!