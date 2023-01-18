Зима в Украине медленно отступает: народные синоптики рассказали, ждать ли новых морозов

Зима в Украине хоть и медленно, но все же отступает. Народные синоптики утверждают, что сильных морозов больше не будет.

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По прогнозам Станислава Щедрина, до конца текущего месяца значительных морозов в стране не будет, и только в западных областях еще будет немного по-зимнему.

"Пока на большей территории страны почти весенняя погода, то на западе пройдут сильные снегопады и вьюги, впрочем снег будет недолго", – говорит Щедрин.

Что касается февраля, то, по его словам, первая половина месяца будет относительно теплой и с нехваткой осадков.

"А уже вторая половина февраля будет по-весеннему теплой, с осадками в виде дождей, кое-где с мокрым снегом снова прибавится", – отметил Щедрин.

В то же время, согласно наблюдениям народного синоптика из Камня-Каширского Владимира Деркача, эта зима будет неоднородной.

"Кратковременные (3-5 дней) достаточно холодные периоды будут быстро сменяться потеплением. В январе холод следует ожидать в начале третьей десятидневки; в феврале – в середине первой трети месяца, в конце второй и на исходе третьей", – утверждает Деркач.

Он прогнозирует, что последней декаде будет свойственна частая смена погоды.

"В начале на 1-2 дня следует ожидать похолодания. Дальше что-то похожее на короткую оттепель. Затем температура снова снизится, но существенного похолодания не будет. Осадки для этого периода довольно частые, но незначительные", – анонсирует Деркач.

В начале февраля, по его словам, будут слабые осадки. А ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные.

"В этот период зима покажет свой характер – 2-3 дня будут достаточно холодными. Третья декада продолжит тенденцию ночных минусов и преимущественно плюсов днем. Хотя середина этой десятидневки в течение 2-4 дней еще напомнит о зиме. Но днем уже будет чувствоваться дыхание весны", – отметил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине тоже будет переменчивой, с морозными и относительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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