Зима никуда не исчезнет? Синоптики рассказали, ждать ли снега в Украине и какими будут последствия изменения климата

Зима в этом сезоне ожидается снежной и морозной, а теплых дней будет фиксироваться немного. Последствия изменения климата не будут иметь столь значимого влияния на изменение температур в нашем регионе.

Как сообщила синоптик Татьяна Негойдалова в интервью Парламент. ua, зима на территории Украины в этот раз будет достаточно "традиционной". В то же время, специалист отметила, 30-градусных морозов ожидать не стоит.

"Морозных дней будет больше, оттепели - меньше", – сказала эксперт.

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По ее словам, зима будет достаточно снежной, что "прибавит работы коммунальным службам". Однако метеоролог посоветовала не расстраиваться по этому поводу, а помнить о том, что белый цвет помогает пережить холодные дни и с оптимизмом пройти зиму.

"Когда снега нет и вокруг серое – это плохо влияет на психологическое состояние людей", – отметила специалист.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова также рассказала, что зима в Украине будет морозной, а сезонность на территории Украины сохранится.

Таким образом специалист отреагировала на слова начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды о том, что через 20-25 лет в Украине может не быть зимы из-за изменений климата.

Мартазинова отметила, что климат меняется на протяжении всей истории нашей планеты, а роль человека в этих процессах не столь велика, как об этом говорят некоторые эксперты.

"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые в течение всей истории Земли оказывают намного большее влияние, чем человеческая деятельность", – заметила Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Кульбида предположил, что уже через 20-25 лет из-за глобального потепления в Украине практически не будет классических зим.