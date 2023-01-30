''Зима никуда не идет'': синоптик предупредила, что на Украину надвигается похолодание

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное похолодание. Во вторник, 31 января, почти на всей территории страны прогнозируется снег.

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Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее словам, на западе снегопад начался уже сегодня, а к вечеру он продвинется дальше, в северные области.

Ветер ожидается юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере порывы будут достигать 14-18 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня прогнозируется на уровне -2…+3 градуса.

В Киеве в последний день января также ожидается снег и гололедица. Ночью прогнозируются минусовые температуры, а днем +1…+3 градуса.

"Январь завершается, однако зима еще никуда не уходит. Еще будут и снег, и морозы", – отметила Диденко, добавив, что уже после 4 февраля в Украину будет заходить более холодная воздушная масса.

Напомним, начало февраля обещает быть близким к норме. В последний месяц могут возникнуть определенные понижения температуры, но когда конкретно, пока трудно предсказывать.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

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