Зима не хочет отступать: в части Украины ночью ударят морозы до -4. Карта

Погода в Украине в пятницу, 17 марта, будет пасмурной с прояснениями, в большинстве областей следует ожидать дожди, кое-где с мокрым снегом. Ночью на западе ударят морозы до -4 градусов, днем температура в Украине будет колебаться от +4 до +9 градусов, а на юге будет до +12.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Небольшой дождь ожидается в восточных, большинстве северных, центральных областей и в Крыму.

В северных областях возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В западных областях днем ожидается солнце и небольшие осадки. Температура воздуха будет от +6 до +10, ночью прогнозируется мороз от -1 до -4. В северных регионах будет солнечно и влажно, днем температура будет колебаться от +4 до +7 градусов, ночью -1..+1.

В центре Украины пасмурно и влажно. Температура днем +6..+8, ночью -1..+2. В восточных областях прогнозируют дожди и +8..+10 градусов, ночью столбики термометров будут показывать +6..+4.

В южных областях также облачно. В Николаевской области днем +7..+9, в Херсонской и Одесской области +8..+12. Ночью прогнозируют +5...+3. В Крыму днем +9..+11, ночью +6..+4.

В Киеве и Киевской области ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от +1 до -4, днем +4…+9. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +6…+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, прогноз метеорологического сайта Ventusky свидетельствует о том, что настоящее тепло придет уже с середины следующей недели. Начиная с 21 марта страну накроет почти летнее потепление.

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