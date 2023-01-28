Зима еще может взять компенсацию за тепло: синоптик дала прогноз на февраль

По настоящему зимняя погода еще может посетить Украину в январе. А вот начало февраля обещает быть близким к норме.

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Об этом в интервью "24 каналу" рассказала украинская синоптик, специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в последний месяц могут быть определенные понижения температуры, однако когда конкретно, пока сложно прогнозировать.

"Есть тенденция сейчас, что начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять. Норма средней месячной температуры для Украины -2,2 градуса", – отметила синоптика.

Она добавила, что в последние годы сильных морозов становится все меньше. Но исключать морозные периоды пока не стоит, поскольку впереди еще почти половина зимы.

"Конечно же, морозы могут быть разной интенсивности. Однако, насколько я знаю, наши ученые пока не прогнозировали -25 – -30 градусов", – уточнила Наталья Птуха.

Она добавила, что в последние годы зимой наблюдается колебание температуры от минусовых показателей до плюсовых, а сама интенсивность морозов и их продолжительность становится меньше.

При этом синоптикиня отметила, что хотя теплая зима более приятна и комфортна, а в этом году еще и помогает уменьшить нагрузку на энергосистему, это вредно для аграрного комплекса.

"Многие культуры и, к сожалению, когда были вот такие теплые периоды, некоторые из них начали вегетацию. А потом мы снова видим, что начинается снижение температуры, морозы. Соответственно, это может негативно повлиять на определенные аграрные культуры", – пояснила она.

Относительно погоды весной, Наталья Птуха отметила, что пока трудно ее спрогнозировать.

"Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", – резюмировала она.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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