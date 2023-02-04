''Зима чувствует себя уверенно'': синоптик дала детальный прогноз на 5 февраля в Украине

В воскресенье, 5 февраля, Украина будет находиться между циклоном и антициклоном, заполонившими Европу. Погода в этот день ожидается прохладной и снежной.

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Об этом сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. "Погода у нас завтра, 5 февраля, будет неоднородная, однако без особых, к счастью, эстрем", – отметила она.

В частности, местами по территории Украины прогнозируется небольшой снег, а в западных областях осадки будут умеренными.

На юго-востоке и центральных областях существенных осадков не ожидается.

Ветер в воскресенье ожидается северного и северо-восточного направлений, умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, к сильным порывам.

Температура воздуха в ближайшую ночь прогнозируется на уровне -6… -12 градусов, днем будет теплее – -2… -5 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура удержится на уровне до -5...-7 градусов, а днем -2...-4 градуса.

Диденко добавила, что следующая неделя обещает быть морозной, но без преувеличения.

Напомним, харьковский сурак Тимко ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары 2 февраля, когда отмечается День сурка.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в Украине на следующей неделе (6-12 февраля) ожидается морозная погода как ночью, так и днем. Похолодание принесет воздух с севера.

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