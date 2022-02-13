Журналист раскрыл, почему Ярославскому не удался 'фокус' с заменой водителя в смертельном ДТП

Александр Бережной, который обратился в полицию Харькова с явкой с повинной после трагического ДТП на трассе "Чугуев–Мартовое", может выступать в роли подставного лица, чтобы скрыть подлинного виновника аварии. Во всяком случае на это указывает сразу два факта.

Об этом рассказал журналист и редактор Newsroom Павел Федосенко у себя на Facebook. Несмотря на влиятельный статус так называемого короля Харькова Александра Ярославского, утверждающего, что на момент ДТП он спал у себя дома, следователи активно продолжили выяснять обстоятельства происшествия.

"История могла бы закончиться сразу после явки с повинной Бережного, если бы следователи "не заметили" или "потеряли" найденный на месте аварии номер АХ 0018 ХО. Но этого не произошло. Полицейские продолжили делать свою работу и довольно быстро, пробилинговав мобильные номера владельца, установили два интересных факта: 1) в момент ДТП телефон Бережного находился в Дергачах; 2) в это же время телефон Ярославского был на месте аварии", – указал журналист.

Видео дня

Также Федосенко добавил, что камеры наружного видеонаблюдения "застали" Бережного за рулем Toyota Avensis в десятках километров от въезда в Чугуев. Именно потому полиция возбудила против него еще одно уголовное дело: сокрытие преступления.

"Потом были обыски в Мартовой и Kharkiv Palace. Изъятое видео подтвердило, что в тот день именно Ярославский садился за руль "гелика". Правда, сам бизнесмен к тому моменту уже давно был в Лондоне", – заключил автор публикации, аргументируя свои догадки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: