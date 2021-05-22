Журавель должен стать Героем Украины: Рада поддержала запрос Порошенко к Зеленскому

Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко, к президенту Владимиру Зеленского о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно).

Запрос подписали еще 60 народных депутатов из разных фракций и групп, а за направление запроса президенту Зеленскому проголосовало 292 народных депутата.

"Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам – сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал фронте, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как известно, 13 июля 2020 года на линии соприкосновения под поселком Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода из состава 35 бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера и имели экипировку гуманитарной миссии – белые шлемы, жилеты и повязки, нарушив договоренность о режиме "тишины", достигнутый с помощью ОБСЕ.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий с эвакуационной команды – сержант-разведчик Ярослав Журавель.

После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотника, ранен сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию.

Ориентировочно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений. Только 21 июля его тело было передано на контролируемую территорию Украины.

Похоронили Ярослава Журавля 23 июля 2020 года в селе Андреевка, на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

"Европейская Солидарность" с августа 2020 года требует присвоения Ярославу Журавлю звание Герой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение Верховного Суда Украины, который признал полную невиновность генерал-майора Виктора Назарова по делу о сбитии в 2014 году самолета Ил-76 на Луганщине.