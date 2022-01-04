Жизнь пяти знаков зодиака 'перевернется' в январе 2022: что их ждет

Новый 2022 год принесет много перемен в жизнь представителей зодиакального круга. Некоторых ждут глобальные изменение - новые отношения, путешествие, карьерный рост или даже переезд.

Астрологи издания lebonbon.fr назвали знаки зодиака, которым звезды приготовили приятные сюрпризы. Их жизнь круто поменяется уже в январе.

Дева

Уроженцы знака - профи в организационных моментах, но любят критиковать других, что раздражает близких. В 2022 году Дев ждет много задач, но именно перфекционизм позволит им достичь больших результататов. Их достижения заметят на работе, что сулит повышение финансового достатка. Наконец, можно будет хоть немного расслабиться.

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Близнецы

2022 год подарит уроженцам знака изменения, которые им понравятся. Близнецы приступят к реализации совершенно новых проектов в начале года. При поддержке близких и коллег им удастся достичь своей цели, главное - действовать. Есть шанс сделать крупную покупку.

Водолей

Уроженцы этого знака не похожи на других. Необычные, беззаботные, интригующие, довольно одинокие... В 2022 году они могут наконец встретить родную душу и открыть нового себя. Их ждет бурный роман, который вполне может закончиться браком - звезды будут на их стороне.

Стрелец

Ааантюрных Стрельцов ждет много путешествий, возможно, они даже захотят сменить место жительства. Крупная прибыль позволит приобрести недвижимость, и данное вложение денег окажется очень выгодным. В личной жизни уроженцев знака ждут кардинальные перемены - в семье есть вероятность пополнения.

Скорпион

Скрытные Скорпионы наконец научатся открыто говорить о своих чувствах и найдут человека, с которым захтят провести всю жизнь. На работе дела тоже будут идти хорошо, звезды сулят им карьерный рост и существенное повышение заработной платы.

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