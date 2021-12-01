Лента снята в сотрудничестве с Музеем Ивана Гончара

Украинский режиссер, продюсер и соучредитель студии MIR&CO PRODUCTION Кирилл Нечмоня снял короткометражный фильм "Живая традиция". Лента повествует о ценности традиционной украинской культуры и современном ее восприятии, а также поднимает вопрос об интеграции традиционной культуры в городскую жизнь. (Чтобы посмотреть видео доскролльте текст до конца).

"Общаясь с командой Музея Ивана Гончара и кругом людей, связанных с музеем, я пытался выстроить историю для будущего фильма. Но ключевая встреча произошла спонтанно. Идя по музейным коридорам, я наткнулся на открытый кабинет Александра Рака и почувствовал, что здесь нужно снимать. Именно во время разговора с Александром я услышал чрезвычайно важные слова: "Сегодняшняя цивилизация должна сохранить душу человека, сохранить его природу". Думаю, что все герои этого фильма занимаются именно этим", – рассказывает режиссер фильма Кирилл Нечмоня.

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"Живая традиция" — это документальный фильм о выдающемся украинском скульпторе, художнике, этнографе и коллекционере Иване Гончаре. Именно он первым в УССР создал частный музей, обустроив его в собственном доме. Коллекция Гончара насчитывает около 7 тысяч предметов: иконы, народная одежда и 20 тысяч архивных фотографий историко-этнографического альбома "Украина и украинцы" из разных регионов нашей страны. Однако фильм также знакомит и с людьми, небезразличными к украинскому культурному наследию. Именно они сегодня в современной форме знакомят широкую аудиторию с настоящими украинскими традициями и творчеством.

"По украинской культуре во времена СССР нанесли очень сильный, практически сокрушительный удар. Ведь национальная традиция вопрос не только культуры, но стратегии национальной безопасности. Мы решили сделать фильм о Музее Ивана Гончара, но не столько о самом создателе музея и коллекционере, и не только о сотрудниках музея, но о подходе и взгляде на национальную культуру и традицию. Важно задокументировать этот принцип, чтобы сейчас как можно больше людей стало осознавать ценность традиционной культуры, а в будущем антропологи, культурологи, историки могли бы использовать этот фильм в своей работе", – поделился продюсер и куратор проекта Мирослав Гай.

В фильме принял участие современный проект GUNIA project, были использованы материалы архивной съемки Vogue Ukraine, созданной под руководством Татьяны Соловей. Группа "Щука-Рыба" совместно с MIR&CO PRODUCTION разработали визуальный материал, а также записали интервью.

Фильм снят в сотрудничестве с Музеем Ивана Гончара при поддержке Украинского культурного фонда.