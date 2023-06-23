Жара до +32 градусов и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 23 июня

В пятницу, 23 июня, в Украине ожидается теплая погода – градусник покажет до +32. В большинстве регионов прогнозируется погода без осадков, но на севере и западе Украины возможен краткосрочный дождь.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Ночью и утром на западе страны местами туман.

Синоптики обещают, что ночь в Украине пройдет без осадков, а днем может пройти небольшой дождь в северных и западных регионах, а также в Харьковской области.

Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

Что касается температуры, то ночью прогнозируется +15..+20 градусов, а днем – +27...+32.

В Киеве и Киевской области 23 июня без осадков. Температура в столице ночью +18...+20, а днем – +29..+31. В области ночью +15...+20, днем – +27...+32. В ночь на 23 июня возможна гроза.

Кроме того, 22-25 июня в южных, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, 24-25 июня и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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