Жара до +30 и дожди с грозами: синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в субботу. Карта
В субботу, 17 июня, в Украине будет довольно переменчивая погода. Синоптики обещают жару на юге и дожди с прояснениями на западе и востоке.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. В Киеве будет тепло и солнечно.
Как прогнозируют синоптики, в западных областях будет облачно с прояснениями, могут быть дожди и грозы. Ветер обещают северо-западный. Что касается температуры, то ночью она будет держатся в диапазоне +11...+16 градусов, а днем – +19...+24.
На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, а на востоке – также дождь. Температура ночью будет сохраняться в пределах +14...+19, а днем – +25...+30 градусов.
В Киеве синоптики обещают отсутствие осадков и теплую солнечную погоду. Столбик градусника днем поднимется до +25...+30 градусов, а ночью – до +14...+19.
Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.
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