Зеркальная дата 23.02.2023: чем особенный этот день и что нельзя делать

Суеверные люди или сторонники нумерологии придают особое значение зеркальным датам. В народе даже появились приметы и поверья по поводу таких дней.

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Зеркальные даты еще называют палиндромами. В чем уникальность сочетания 23.02.2023 и что не советуют делать в "зеркальные" дни, разбирался OBOZREVATEL.

Наибольшее количество "цифровых" предрассудков, после пятницы 13-го, связано именно с зеркальными датами. По словам нумерологов, повторяющиеся магия чисел несет сильную энергетику и может повлиять на настроение, удачу и планы этого дня. В 2023 году зеркальными будут следующие дни: 03.03.2023, 23.03.2023, 23.04.2023, 23.05.2023, 23.06.2023, 07.07.2023, 23.07.2023, 08.08.2023, 23.08.2023, 09.09.2023, 23.09.2023, 23.10.2023, 23.11.2023, 23.12.2023.

Сторонники нумерологии утверждают, что зеркальная дата сильной энергией может привлечь успех и благополучие. В такие дни даже предлагают загадывать желания – говорят, они непременно сбудутся.

В зеркальные даты советуют начинать новые проекты, воплощать в жизнь идеи, начинать бизнес, принимать предложения новой работы, ехать в путешествия – то есть делать все то, что долгое время откладывали. Новые начинания будут очень успешными и прибыльными.

А вот планировать на зеркальную дату свадьбы или венчания в народе не советуют. По поверьям, пары, объединяющие жизнь в этот день могут быстро развестись, а их семейная жизнь будет полна ссор и недоразумений.

Также не рекомендовали вступать в конфликты и провоцировать споры. В зеркальные даты лучше не распространять негатив. Кроме того, день не подходит для физических нагрузок, переедания или употребления алкоголя.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что означает 2023 год в нумерологии.

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