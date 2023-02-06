Землю ждет коридор мощных магнитных бурь: какие даты особо опасные в феврале

С точки зрения магнитных бурь, февраль 2023 года будет достаточно сложным. Специалисты утверждают, что до конца месяца нас ждут еще две мощные вспышки на Солнце, последствия которых будут ощущаться на Земле довольно долго и сильно влиять на здоровье чувствительных людей. Им в первую очередь нужно знать, когда в феврале будут магнитные бури.

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OBOZREVATEL ознакомился с данными международных лабораторий, наблюдающих за Солнцем через спутниковые системы NOAA и TESIS. Рассказываем, когда ждать магнитных бурь.

Первая буря начнется уже 7 февраля и продлится до 10 числа. Дальше будет небольшое затишье и новая вспышка повлияет на Землю уже 19-21 февраля. Ожидается, что оба периода будут иметь индекс силы 4 из 9 возможных. Это значит, что последствия вспышек ощутит большинство людей.

Симптомы, которые можно испытать в эти дни:

головные боли и головокружение;

бессонница;

тошнота;

раздражительность;

неспособность к концентрации внимания;

упадок сил;

боль в суставах;

у особо чувствительных людей возможны также скачки артериального давления и тахикардия.

К наиболее уязвимым категориям, которые испытывают на себе действие магнитных бурь наиболее сильно, относят пожилых людей, людей с метеочувствительностью и хроническими болезнями и беременных женщин.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать и гулять, уменьшить употребление кофеина и табака, отказаться от алкоголя, по возможности не планировать очень важные дела, избегать стресса и держать под рукой все необходимые лекарства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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