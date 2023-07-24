Землю накроет мощная магнитная буря: чем опасна и как улучшить самочувствие

Уже на этой неделе в среду, 26 июля, Украину накроет очередная магнитная буря. Она будет достаточно мощной и может повлиять на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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OBOZREVATEL решил напомнить украинцам, чем опасно это явление и как снизить его негативное влияние. В этом месяце ожидается еще две вспышки на Солнце, кроме 26 июля, двухдневная магнитная буря накроет Землю также 30-31 июля.

Специалисты предупреждают, что у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Кроме того, у метеозависимых людей может возрасти склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. В период магнитной бури лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Также в такие дни следует проявить максимальную осторожность за рулем, внимательно отнестись к самочувствию, по возможности отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.

Какие симптомы могут возникнуть во время сильной воздушной бури:

– тошнота и рвота;

– головная боль и головокружение;

– повышенное давление;

– боли в сердце, мышцах, суставах или животе;

– общая слабость и усталость;

– бессонница;

– обострение хронических заболеваний.

Для минимизации негативного влияния повышенной солнечной активности, соблюдайте простые правила:

– проводите больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь. Исключение составляет только обеденный период (12-16 часов), когда под солнечными лучами лучше не находиться;

– ограничьте употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь);

– включите в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод;

– избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса;

– магнитные бури могут обострить хронические заболевания. В случае необходимости, возьмите с собой лекарство, которое может пригодиться.

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие волнения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мощная магнитная буря в этом месяце также накрывала землю с 16 по 19 июля;

– ранее в соцсетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.