Землю накроет мощная магнитная буря: чем опасна и как улучшить самочувствие
Уже на этой неделе в среду, 26 июля, Украину накроет очередная магнитная буря. Она будет достаточно мощной и может повлиять на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
OBOZREVATEL решил напомнить украинцам, чем опасно это явление и как снизить его негативное влияние. В этом месяце ожидается еще две вспышки на Солнце, кроме 26 июля, двухдневная магнитная буря накроет Землю также 30-31 июля.
Специалисты предупреждают, что у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Кроме того, у метеозависимых людей может возрасти склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. В период магнитной бури лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.
Также в такие дни следует проявить максимальную осторожность за рулем, внимательно отнестись к самочувствию, по возможности отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.
Какие симптомы могут возникнуть во время сильной воздушной бури:
– тошнота и рвота;
– головная боль и головокружение;
– повышенное давление;
– боли в сердце, мышцах, суставах или животе;
– общая слабость и усталость;
– бессонница;
– обострение хронических заболеваний.
Для минимизации негативного влияния повышенной солнечной активности, соблюдайте простые правила:
– проводите больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь. Исключение составляет только обеденный период (12-16 часов), когда под солнечными лучами лучше не находиться;
– ограничьте употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь);
– включите в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод;
– избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса;
– магнитные бури могут обострить хронические заболевания. В случае необходимости, возьмите с собой лекарство, которое может пригодиться.
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие волнения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– мощная магнитная буря в этом месяце также накрывала землю с 16 по 19 июля;
– ранее в соцсетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.
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