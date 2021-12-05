Зеленский в опасности: карпатская мольфарка сделала неожиданное предсказание о президенте Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский не сможет завершить срок своей каденции и раньше времени покинет пост государственного руководителя. Кроме того, политику грозит серьезная опасность вплоть до физической расправы.

Такую версию сделала гуцульская мольфарка Мария Цвылинив, погадав на тарелке с теплым воском. Обряд на будущее Украины и президента знаменитая в Карпатах знахарка сделала по просьбе ведущего цикла передач "Мир Наизнанку" Дмитрия Комарова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", – заметила мольфарка.

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Мария Петровна указала, что президент Зеленский – добрый человек, но не может выполнить все, что обещал до своего избрания. Именно это станет причиной, почему он не захочет "досиживать" до конца срок своих полномочий.

"Жаль его, я бы хотела Зеленского увидеть здесь, у себя в гостях. Я бы все ему о нем рассказала, поведала будущее и дала хороший совет", – подчеркнула опытная женщина.

Она также добавила, что политическая карьера прервется не только у самого гаранта, но и его команды в парламенте. По словам гадалки, досрочные выборы в Верховную Раду приведут к власти "старожилов", а "новые лица" потерпят поражение.

Отметим, что мольфары – в культуре некоторых этнических групп Закарпатья, в частности гуцулов, люди, обладающие древними знаниями и чтущими традиции. Также они верят, что обладают сверхъестественными способностями, даром целительством и могут предсказывать будущее.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, последнее громкое пророчество мольфарки о будущем Украины сделала ученица знаменитого Гоя. В 2018 году гадалка убеждала, что ближайшие президентские выборы сорвет третий Майдан, а война с Россией прекратится уже в 2020.