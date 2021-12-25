Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: давайте быть искренними в наших стремлениях не только раз в году. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с праздничным поздравлением в честь Рождества Христова, которое в Украине отмечают 25 декабря, согласно Григорианскому календарю. Онпризвал не копить обиды в сердце и быть искренними в своих начинаниях не только раз в году, а постоянно.

Поздравительную публикацию опубликовала пресс-служба Офиса президента на странице самого гаранта в Facebook. В новом ролике Зеленский выступил на фоне рождественской ярмарки, красочно украшенной к грядущим праздникам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня миллионы людей в Украине и по всему миру отмечают Рождество Христова. Символ лучших человеческих достоинств – любви, доброты и милосердия. В эти дни мы забываем обо всем плохом, забываем обиды друг другу, верим в завтра, наполненное гармонией и благополучием. Давайте быть искренними в наших стремлениях не только раз в году, и тогда наши хорошие ожидания обязательно состоятся", – призвал украинский лидер.

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Отметим, что 25 декабря Рождество празднуют христиане западного обряда, преимущественно католики и протестанты. Учитывая, что Юлианский календарь отстает от Григорианского на 13 дней, то в традициях большинства православных церквей, празднования главного религиозного праздника всех верующих приходится на 7 января.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ предложили ввести уникальную практику двойного празднования Рождества: 25 декабря и 7 января. В этом нет противоречий и тем более греха, так как истинная дата рождения Иисуса Христа не указана в древних писаниях и остается условной.