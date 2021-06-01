Зеленский показал новое фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую фотографию, сделанную в спортзале.

Снимком он поделился на своей странице в Instagram во вторник, 1 июня. Политик пожелал украинцам хорошего дня (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"У каждого свои "блинчики" на завтрак" Всем хорошего дня!" – подписал фото президент.

В комментариях под фото подписчики оставили комплименты Зеленскому. Украинцы отметили, что президент похудел и привел себя в форму к лету.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский показал фото из зоны боевых действий на Донбассе, куда он отправился из-за обострения на фронте. Глава государства находился в Авдеевке Донецкой области.