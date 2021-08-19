Здание Верховной Рады украсили в цветах Государственного Флага. Эксклюзивные фото

В четверг, 19 августа, накануне празднования Дня Независимости Украины, здание парламента на ул. Грушевского украсили цветами Государственного Флага. Колонны у входа в Раду обернули желто-голубыми лентами, которые не просто утверждают главные цвета нашего государства, но и придают зданию нарядный вид.

Фотографии с места приготовлений коммунальщиков сделал специальный корреспондент OBOZREVATEL. Во двор парламента прибыла специальная техника, благодаря которой рабочие довольно скоро управились с задачей.

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Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для утверждения большого Герба Украины. Ее президент созывает на День Независимости Украины 24 августа.

А 29 июля на сайте парламента появился текст президентского законопроекта о большом Гербе Украины. В то же время проект государственного символа отличается от ранее представленного эскиза.