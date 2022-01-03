Заснуть за 60 секунд: метод '4-7-8', который мгновенно прогонит бессонницу

Среди средств, которые помогают человеку заснуть, можно выделить беруши, маски для глаз, снотворные препараты, успокаивающую музыку и др. Однако существует дыхательная практика, которая поможет уснуть в течении минуты.

Как рассказал Нealthline, согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и восемь секунд плавно выдыхать воздух. Этот способ поможет значительно быстрее расслабиться и практически мгновенно уснуть.

Автор быстрого засыпания – Эндрю Вайль (Andrew Weil), врач из Гарвардского университета (Harvard University), США. Он считает, что получить здоровый сон, следуя его рекомендациям, так же легко, как и дышать.

Видео дня

"Данный метод довольно прост, не требует большого количества времени и может использоваться в любой обстановке", – описал методику автор. Он предупредил, что при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сначала проконсультироваться с врачом.

Слегка раскройте губы, выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;

Закройте губы и тихо вдохните через нос;

Посчитайте про себя до 4;

Задержите дыхание на 7 секунд;

Выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд;

Выполните цикл за 4 полных вдоха;

Пробуйте делать это "на автомате".

Вайль подчеркивает, что практикуя важно разместить кончик языка позади верхних передних зубов и держать его там на протяжении всей тренировки.

Эксперт предупредил, что, возможно, быстрого эффекта после первого раза добиться не получиться и практику придется продолжить. Вайль считает, что "с нуля" дыхательные упражнения "4-7-8" стоит практиковать дважды в день в течение двух месяцев.

"При достижении результата она может помочь не только приобрести здоровый сон, но и избавляться от стресса в повседневной жизни", – уверен Вайль.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что такое "полифаза" и кто был сторонником такого метода сна.