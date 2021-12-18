Запрещают дышать, я постепенно умру: скандальная Бильченко пожаловалась на невыносимую жизнь в России

Скандальная украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко в очередной раз пожаловалась на Россию, куда переехала после увольнения из педуниверситета им. Драгоманова из-за любви к "русскому меру". Оказалось, что россияне не приняли ее у себя, не дают работать и "травят" в сети.

Женщина призналась, мол, уже не может так жить и скоро умрет. Откровениями она поделилась на своей странице в Facebook.

В посте Бильченко отмечает, что жители РФ были не очень рады ее переезду, в соцсетях они начали распространять "адские статьи, мемы и вирусы".

"Я не знала, насколько это страшно и невыносимо. Не выдержу второй волны травли, просто не хочу и не могу ее выдерживать… Украинские оппоненты захлебываются от радости, что меня здесь травят: "Россия уничтожает своих людей". Это настолько не так, что я не могу так изменить любящему миру. Не знаю, что делать с этими адскими статьями, мемами, вирусами, льющимися из всех щелей сети", – высказалась поэтесса.

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По ее словам, когда она жила в Украине, ей писали обиды в Facebook. А после переезда это стали делать россияне во "ВКонтакте" (запрещенная в Украине соцсеть. – Ред.). Она призналась, что из-за этого у нее "исчезает желание жить", и она собирается "уйти из сети".

"Не могу так жить. Я пыталась. Честно. Человек не может терпеть так долго такое сильное физическое и моральное мучение… Меня больше не будет в сети долго, возможно, никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение", – заявила Бильченко.

В своем посте она также говорит, что несмотря на научную степень, в России ее не берут на преподавательскую работу в учебные заведения. Кроме того, якобы не позволяют ей писать стихи, выступать и даже продавать книги.

"Мне запрещают дышать. Дышать – карается. За напоминание, что я была доктором наук, ждет наказание. Что я вообще – профессор, ученый, у меня хоть что-то есть? Это уничтожается грязным черным смехом, будто меня сжигают на костре, и вокруг все хохочут", – написала Бильченко.

Указала поэтесса и на проблемы со здоровьем – говорит, что есть подозрение на рак шейки матки, но денег на лечение у нее нет.

"Не знаю, зачем я доживаю. Когда врач делал мне "Спутник" (российская вакцина против коронавируса. – Ред.), то сказал, что если я не буду лечить еще хронический сепсис, дальше будет хуже, и я постепенно умру", – констатировала Бильченко.

Напомним: еще в 2017 году Евгения Бильченко попала в базу "Миротворец" за свои пророссийские взгляды. Поэтесса участвовала в Евромайдане, но со временем заявила, якобы раскаивается в этом и чувствует себя виноватой за то, что поддерживала Революцию Достоинства.

В 2021-м она отметилась подыгрыванием российской пропаганде – заявляла о "разгуле нацистов" в Украине и якобы "колониальном статусе" государства. Кроме этого, выражала недовольство по поводу новых норм закона об украинском языке. В июле профессора университета имени Михаила Драгоманова уволили с работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бильченко уже писала, что оказалась никому не нужной в России. Она жаловалась, что совершила "скачок из профессора в маргинала-фрилансера", у которого нет будущего.