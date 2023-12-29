Замиокулькас будет расти как бешеный: поможет простой продукт из кухни

Замиокулькас – прекрасный выбор комнатного растения для тех, кто хочет научиться выращивать цветы на подоконнике или несколько раз терпел в этом неудачу. Этот суккулент кажется вечным и совершенно нечувствительным к условиям содержания. При этом он интенсивно растет и выглядит хорошо.

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Однако и ему можно помочь наращивать зеленую массу быстрее. OBOZ.UA узнал, как приготовить самодельное удобрение для замиокулькаса, которое в этом поможет.

Чего растение не любит, так это излишней воды – оно может пережить без полива до четырех месяцев. И даже лучше перенесет отсутствие своевременного увлажнения, чем перелив. От избытка воды у замиокулькаса могут начать загнивать корневые клубни. Поэтому воду следует вносить небольшими порциями примерно раз в неделю (если пропустите полив, ничего страшного) и раз в 3-4 полива добавлять в воду удобрение, изготовленное на основе свеклы.

В этом корнеплоде содержится калий, фосфор, магний и бор, необходимые для того, чтобы замиокулькас активно выпускал новые листья. Чтобы извлечь из мякоти эти вещества, возьмите плод среднего размера, порежьте его на мелкие кусочки, поместите в блендер и залейте литром холодной воды. Измельчайте свеклу в блендере в течение примерно двух минут, затем процедите полученную субстанцию через сито. Гущу выбросьте, а жидкостью подлейте цветок. С помощью такого удобрения можно ухаживать и за другими лиственные комнатные растения.

Если подкормка не производит на замиокулькас нужный эффект, проверьте, правильные ли вы обеспечили ему условия. Он должен стоять в слегка затененном месте – много солнца растению не нужно, лучше, если свет будет рассеян. Температура в помещении при этом должна составлять 20-25 градусов. Зимой может быть немного прохладнее, но не ниже 16 градусов.

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