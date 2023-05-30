Зачем замораживать хлеб: результат вас удивит

Хлеб – один из основных продуктов питания, поэтому важно следить, чтобы он всегда был в наличии дома. Самым вкусным является свежий, недавно испеченный хлеб.

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Хлебница не является идеальным средством от черствости, а в целлофановом пакете тесто быстро может покрыться плесенью. В народе говорят, что хлеб даже можно замораживать – это один из самых лучших способов сохранить свежесть. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Замороженный хлеб будет дольше сохранять приятную текстуру и вкусовые качества. Для заморозки обычно выбирают недавно приготовленный, но не теплый хлеб. Лучше купить его в пекарнях или в супермаркетах с собственной выпечкой. Фасованные тосты и пакетированные батоны не рекомендуют замораживать.

Под влиянием низких температур хлеб будет дольше оставаться свежим. Однако не стоит класть в морозильную камеру целую буханку. Лучше всего порезать хлеб на порционные кусочки и обмотать их пищевой пленкой.

Перед употреблением хлеб нужно прогреть в духовке или оставить его минимум на 30 минут при комнатной температуре.

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