Зачем в СССР под обои клеили газеты: раскрыт секрет

Даже сейчас, делая ремонт в доставшейся в наследство от бабушки квартире, можно увидеть проявления необычной строительной практики, присущей СССР. Под слоем обоев часто открывается зрелище наклеенных прямо на бетонную стенку газет. Но как появился этот лайфхак и зачем советские люди так поступали?

Ответ кроется в халтурном подходе к строительству и ремонту, а также повсеместном дефиците, присущем СССР. OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Кривые стены

Даже с современными строительными технологиями и материалами, чтобы добиться идеальной ровности стен приходится приложить немало усилий. На стену накладывают несколько слоев грунтовки, шпатлевки, штукатурки и т.д. А что уж говорить о советских временах, когда доступ к хорошим материалам был только у избранных, а на строительстве, что не экономили, то разворовывали.

Иногда кривизна стен и выемки на их поверхностях больше напоминали лунный пейзаж, чем новостройку. Поэтому людям, которых заселяли в жилье, приходилось проявлять незаурядную смекалку, чтобы хотя бы немного исправить ситуацию. И здесь на помощь приходили газеты.

Поскольку периодику выписывали все и подшивок старых газет в каждом доме хватало, именно их использовали, чтобы шпаклевать стены. В особо сложных местах газеты наклеивали в несколько слоев, чтобы нивелировать неровность поверхности.

Надежность поклейки

Кроме того, что у советских людей не было доступа к разного рода строительным смесям, обойный клей тоже был большим дефицитом. Поэтому его производили кустарно из пшеничной муки или крахмала и воды. Надежность такого клея была непрогнозируемой, поэтому приходилось придумывать всевозможные лайфхаки.

Так тонкую газету наклеить на бетонную стену с помощью подобного клейстера было гораздо проще, а уже на нее наложить обои – надежнее. Поэтому газетную бумагу использовали как нижний слой, который увеличивал прочность закрепления отделочного материала. Даже сейчас содрать газеты со стены далеко не всегда удается с первого раза, столь крепко держался тонкий слой бумаги на бетоне. Если же на него крепили сразу значительно более тяжелую обойную бумагу, то та часто отклеивалась даже просто под собственным весом.

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