Зачем солить губку для мытья посуды: секрет опытных хозяек

От неприятного запаха в холодильнике помогут избавиться народные методы. Например, можно сделать содовый раствор, использовать уксус, кофе или даже сырой рис.

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Но есть один очень простой лайфхак, который быстро избавит от резких ароматов. Для этого даже не придется готовить растворы или смеси. OBOZREVATEL разбирался, почему опытные хозяйки насыпают соль на губку для мытья посуды и кладут ее в холодильник.

Влажность и несвежие продукты – основные причины неприятного запаха внутри холодильника. Дело в том, что пластик обладает способностью впитывать и усиливать запахи, поэтому действовать нужно немедленно.

Вам понадобится чистая сухая губка для мытья посуды. Ножницами или ножом осторожно проделайте продольный надрез. В образовавшийся карман следует насыпать поваренную соль. Количество соли зависит от размера губки, обычно достаточно одной столовой ложки.

Поставьте губку на нижнюю полку. Через некоторое время она впитает лишнюю влагу и нейтрализует неприятные запахи. Менять губку с солью нужно регулярно.

Если после мытья холодильника все-таки ощутим аромат несвежести, можно использовать лайфхак с молотым кофе или лимоном. В неглубокую чашку насыпаем молотый кофе и оставляем его в холодильнике на 3 дня. Можно также использовать сок половины лимона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью зубной пасты и сидра помыть холодильник изнутри.

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