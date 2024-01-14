Зачем натирать лобовое стекло автомобиля картофелем: эффективный лайфхак

Зимой водители должны прилагать больше усилий по уходу за своим автомобилем. Низкая температура способна заморозить лобовое стекло и тогда придется тратить много времени, чтобы привести в порядок авто.

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На YouTube-канале Smart Fox пользователь опубликовал полезное видео, в котором поделился действенным лайфхаком. По его словам, один натуральный продукт поможет избежать намерзания, что сэкономит ваше время и сохранит лобовое стекло в хорошем состоянии зимой.

Картофель

Если в прогнозе погоды сообщают о низкой температуре ночью, то пора задуматься о том, как защитить лобовое стекло от мороза. Обычный картофель станет эффективным помощником в решении этой проблемы.

Для этого разрежьте овощ на две половинки и тщательно натрите необходимые участки. Картофель выделяет жидкость, содержащую сахар, образуя защитный слой, что не даст воде прилипнуть и замерзнуть на поверхности.

Вы также можете использовать корки картофеля, но их нужно регулярно менять, чтобы обеспечить достаточное количество жидкости на стекле.

Такой простой и доступный способ спасет ваш автомобиль зимой. Вам не нужно покупать специальные приборы или средства, чтобы разморозить лобовое стекло. Уделите немного времени вечером, и с утра без лишних проблем отправитесь по своим делам.

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