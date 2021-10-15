Зачем наносить сыворотку для лица на волосы и есть ли в этом польза
В сети набрал популярности ролик, в котором видеоблогер рассказала о том, как сделала свои волосы мягкими и приятными на ощупь с помощью сыворотки для лица, в состав которой входит гиалуроновая кислота. Девушка похвасталась, что для кардинального изменения ее прически потребовалось совсем немного времени.
О необычном эксперименте в своем TikTok рассказала видеоблогер Кейтлин. Она же опубликовала видео, в котором показала разницу между прядями до использования средства и после.
"Именно благодаря гиалуроновой кислоте, они теперь выглядят здоровыми, плотными и сияющими", – сказала в своем комментарии Кейтлин.
@katilynroundtree
Saw a TikTok that said hair oil doesn't moisturize your hair, only water can. So I tried Hyaluronic Acid! 🤯 #hyaluronicacid #hair #hairhack #dryhair♬ Good as Hell - Lizzo
Ее опыт по уходу за волосами с помощью средства для лица не остался не замеченным. На него обратил внимание врач-дкрматолог, за которым в сети следит более 9 млн подписчиков, звезда TikTok @dermdoctor.
Он отметил, что эксперимент Кейтлин вполне обоснован. Так, по его словам, одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать 1000 молекул воды, что на практике действует как "суперувлажнитель".
Он посоветовал испробовать лайфхак тем, у кого поврежденные пряди, например, тем, кто часто плавает в бассейнах с хлорированной водой или подвергает свои волосы окрашиванию.
"Гиалуроновая кислота существенно улучшает качество волос. Это отличный лайфхак! И стоит средство меньше $10", – добавил доктор.
Известно, что о гиалуроновой кислоте заговорили еще в 30-х годах прошлого столетия. Она – один из основных компонентов всех тканей организма. Главная ее суперспособность – связывать воду в межклеточных пространствах. Так, если человек поранился, именно гиалуронат отвечает за то, чтобы свежая рана быстрее затянулась.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист рассказала, как часто следует мыть волосы и безопасен ли для них фен, а также, какие прически наиболее актуальны этой осенью.