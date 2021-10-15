Зачем наносить сыворотку для лица на волосы и есть ли в этом польза

В сети набрал популярности ролик, в котором видеоблогер рассказала о том, как сделала свои волосы мягкими и приятными на ощупь с помощью сыворотки для лица, в состав которой входит гиалуроновая кислота. Девушка похвасталась, что для кардинального изменения ее прически потребовалось совсем немного времени.

О необычном эксперименте в своем TikTok рассказала видеоблогер Кейтлин. Она же опубликовала видео, в котором показала разницу между прядями до использования средства и после.

"Именно благодаря гиалуроновой кислоте, они теперь выглядят здоровыми, плотными и сияющими", – сказала в своем комментарии Кейтлин.

Ее опыт по уходу за волосами с помощью средства для лица не остался не замеченным. На него обратил внимание врач-дкрматолог, за которым в сети следит более 9 млн подписчиков, звезда TikTok @dermdoctor.

Видео дня

Он отметил, что эксперимент Кейтлин вполне обоснован. Так, по его словам, одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать 1000 молекул воды, что на практике действует как "суперувлажнитель".

Он посоветовал испробовать лайфхак тем, у кого поврежденные пряди, например, тем, кто часто плавает в бассейнах с хлорированной водой или подвергает свои волосы окрашиванию.

"Гиалуроновая кислота существенно улучшает качество волос. Это отличный лайфхак! И стоит средство меньше $10"‎, – добавил доктор.

Известно, что о гиалуроновой кислоте заговорили еще в 30-х годах прошлого столетия. Она – один из основных компонентов всех тканей организма. Главная ее суперспособность – связывать воду в межклеточных пространствах. Так, если человек поранился, именно гиалуронат отвечает за то, чтобы свежая рана быстрее затянулась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист рассказала, как часто следует мыть волосы и безопасен ли для них фен, а также, какие прически наиболее актуальны этой осенью.