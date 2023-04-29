Зачем на джинсах маленький карман: кто его придумал

Джинсы – одна из самых универсальных деталей гардероба современного человека. Для модниц и модников существуют смелые фасоны, для консерваторов – классические модели. Но практически все они имеют маленькую озадачивающую деталь. Речь идет о крошечном карманчике спереди на талии.

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Откуда она взялась и зачем нужна? OBOZREVATEL разбирался в вопросе. Существует как минимум три версии. Известно, что этот карман впервые появился на джинсах аж в 1873 году – на заре существования этого предмета гардероба. Его пришил к своему изобретению сам легендарный Леви Стросс.

Версия первая – часы

Историки моды предполагают, что Стросс и его партнер Джейкоб Дэвис приделали этот накладной элемент к джинсам, чтобы в нем можно было удобно носить карманные часы на цепочке. Размер кармана тогда был несколько больше, чем на современных моделях. В мужских костюмах часы носили в пиджаке, но рабочая одежда такой возможности не давала, так что изобретатели джинсов решили этот вопрос именно таким образом. Они же закрепили watch pocket ("карман для часов" на английском) металлическими заклепками для прочности и выносливости.

Версия вторая – полезная мелочь

Поскольку с самого начала джинсы были рабочей одеждой, людям, которые носили ее, нужно было иметь под рукой различные мелкие предметы. Гвозди – плотникам, образцы породы – шахтерам, мелкие самородки – золотоискателям. Именно для этих нужд портные и приделали им этот карманчик.

Версия третья – зажигалка

Эту версию связывают с ковбоями. Скотники американского запада почти поголовно курили сигареты, так что такой предмет, как зажигалка, был им нужен на протяжении всего дня. Чтобы она постоянно была под рукой и при этом ее удобно было доставать, они и начали использовать этот кармашек.

А как сейчас?

Современные модели джинсов обычно имеют более функциональные карманы. Пара спереди и пара сзади. А маленькая watch pocket осталась больше как дань традиции. В нее все еще можно составлять какую-то мелочь вроде монет, но в большинстве своем она все же остается чисто декоративным элементом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как подобрать джинсы так, чтобы это не было безвкусицей.

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