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"Зачем лететь, когда можно подъехать?" Морская птица скуа прокатилась по станции "Вернадского" на лодке украинских полярников. Видео

Ольга Ганюкова
Жизнь
1 минута
954
'Зачем лететь, когда можно подъехать?' Морская птица скуа прокатилась по станции 'Вернадского' на лодке украинских полярников. Видео

Морская птица скуа прокатилась по станции "Вернадского" на лодке украинских полярников. Хотя птица и имеет крылья, она решила не лететь, а с комфортом подъехать.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Драйверы Александр Книжатко и Александр Милашевский возвращались из разведки акватории, когда к ним прилетела птица, приземлилась прямо на нос их "лимузина" и так доехал до станции Вернадского.

Выяснилось, что эта птица уже хорошо знакома нашим полярникам, они зовут ее Ефим.

Примечательно, что в Антарктиде людям запрещено приближаться к животным, но животные вполне могут приближаться к людям.

Стоит отметить, что южнополярные поморники имеют небольшой размер – длина около полуметра, вес 1-1,5 кг, а размах крыльев до 140 см. Но в то же время они – достаточно сильные и выносливые. На "Вернадском" южнополярных поморниках зовут скуа.

"Зачем лететь, когда можно подъехать?" Морская птица скуа прокатилась по станции "Вернадского" на лодке украинских полярников. Видео
"Зачем лететь, когда можно подъехать?" Морская птица скуа прокатилась по станции "Вернадского" на лодке украинских полярников. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские полярники показали удивительные фотографии, на которых видны детеныши бакланов. Синеглазые бакланы и субантарктические пингвины часто гнездятся рядом.

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