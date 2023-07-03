'Зачем лететь, когда можно подъехать?' Морская птица скуа прокатилась по станции 'Вернадского' на лодке украинских полярников. Видео

Морская птица скуа прокатилась по станции "Вернадского" на лодке украинских полярников. Хотя птица и имеет крылья, она решила не лететь, а с комфортом подъехать.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Драйверы Александр Книжатко и Александр Милашевский возвращались из разведки акватории, когда к ним прилетела птица, приземлилась прямо на нос их "лимузина" и так доехал до станции Вернадского.

Выяснилось, что эта птица уже хорошо знакома нашим полярникам, они зовут ее Ефим.

Примечательно, что в Антарктиде людям запрещено приближаться к животным, но животные вполне могут приближаться к людям.

Стоит отметить, что южнополярные поморники имеют небольшой размер – длина около полуметра, вес 1-1,5 кг, а размах крыльев до 140 см. Но в то же время они – достаточно сильные и выносливые. На "Вернадском" южнополярных поморниках зовут скуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские полярники показали удивительные фотографии, на которых видны детеныши бакланов. Синеглазые бакланы и субантарктические пингвины часто гнездятся рядом.

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