Зачем лавровые листья вешают на входной двери и кладут под коврик: вы будете удивлены

Никогда не угадаешь, какую энергетику впустишь домой с неожиданным визитером или принесешь с собой по возвращении откуда-то. К счастью, дом можно очистить от негативного воздействия. И помочь в этом может одна из самых популярных кулинарных приправ – лавровый лист.

Видео дня

Как пишет издание Sante Plus, это растение с давних времен считалось магическим, символизировало собой защиту, мудрость и триумф. Недаром древние греки украшали голову победителя битвы или спортивных состязаний именно лавровым венком. Вот несколько советов, как воспользоваться его свойствами дома.

Повесить у дверей

Пучок лавровых листьев, связанных нитью, считается одним из самых древних оберегов жилища. Его можно прикрепить непосредственно на двери, над ней или повесить на дверную ручку. Как вариант, это может быть целый венок. Считается, что такой оберег не даст никакому негативу войти в ваш дом. Вместо этого удержит внутри весь позитив. Чтобы усилить действие оберега, несколько листиков можно положить под дверной коврик.

Поджечь, чтобы очистить энергетику помещения

Подожженный сухой лавровый лист выгоняет из комнаты весь негатив. А еще такой ритуал приносит удачу и процветание. Также вдыхание дыма лаврового листа поможет расслабиться и снять стресс. Просто положите несколько листиков на жаростойкую посудину, закройте окна и двери в помещении, которое вы хотите очистить, и подожгите лавр. Пока он горит, свободно дышите дымом. Но следите, чтобы его не было слишком много. Именно поэтому берите для ритуала несколько маленьких листков или один большой.

Сделать с ним антистресс-ванну

Если добавить лавровую воду в ванну, где вы купаетесь, это поможет расслабиться после сложного дня. Возьмите литр воды и десяток листьев. Вскипятите листья в воде. Это наполнит вашу кухню приятным благоуханием, которое также обладает защитными свойствами. Этот отвар просто добавьте в ванну и полежите в ней некоторое время.

Положить под подушку для лучшего сна

Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте избавиться от них с помощью лаврового листа. Положите его под подушку или под кровать. Это прогонит плохую энергетику от вашего спального места и позволит вам хорошо выспаться. Считается также, что это привлечет счастливые сны и обеспечит хорошее настроение после пробуждения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие картины нельзя вешать дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.