Зачем класть рис в углах: трюк, который изменит вашу жизнь

Питательный и полезный рис в народе используют не только для приготовления пищи. Он прекрасно действует как освежитель воздуха или поглотитель влаги.

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Азиаты уверены – рис обладает огромной энергетической силой, а согласно китайской философии фэн-шуй, он является символом удачи и процветания. Издание Sante Plus рассказало, как привлечь удачу с помощью давней традиционной практики.

Рис в азиатской культуре

В азиатской культуре рис – подлинный символ достатка, защиты, удачи, богатства и даже плодородия. Поскольку он притягивает положительную энергию, его можно считать талисманом счастья.

В своей основе китайская дисциплина фэн-шуй предлагает определенные "талисманы" для содействия удаче и изобилию. Азиаты рекомендуют поставить рисовые зерна в нескольких углах комнаты. Ставить рис рекомендуют в разных частях дома, по крайней мере, раз в месяц. По поверьям, таким образом вы вовлечете в свою жизнь изобилие и удачу.

Рисовая вода

Обычно вода для приготовления риса попадает в раковину. Азиаты бы вас не поняли, ведь они считают рисовую воду источником питательных веществ, которые будут полезны для варки других продуктов, для выпрямления волос или для содействия росту растений.

Китайцы используют рисовую воду мытья полов в доме. Это, по поверьям, привлечет деньги и достаток.

Рис и монеты

Следует поместить зерна сухого риса в стеклянную банку с семью монетами (номинал не имеет значения). Затем поставьте эту "чашу изобилия" у входа, у двери вашего дома или офиса. В Азии по народным традициям таким образом происходит процесс привлечения денег.

Тарелка риса

Еще один популярный способ привлечь изобилие и удачу – просто поставить небольшую с белым рисом в центре стола. Китайцы советуют делать это как можно чаще – так вы получите все шансы сохранить дома счастливые моменты и радостное настроение.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить вкусную рисовую запеканку.

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