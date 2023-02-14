Зачем хозяйки ставят соль на подоконник: суеверия ни к чему
Соль полезна не только в кулинарии. Ее можно использовать при уборке, мытье посуды, чистке разводов – перечень лайфхаков неисчерпаем.
Часто хозяйки ставят емкость с солью на подоконник. Почему и зачем стоит это делать, разбирался OBOZREVATEL.
С наступлением холодов издавна принято было ставить на подоконник соль. Именно с началом отопительного сезона этот лайфхак становился просто незаменимым в борьбе с излишней влагой.
А объясняется все очень просто. Соль избавит от конденсата, когда днем из стекол начнет стекать вода. Повышенная влажность – одна из основных причин появления плесени в помещениях в осенне-зимний период.
В этом году из-за российских обстрелов объектов критической инфраструктуры происходят отключения не только света, но и тепла и воды. Все больше украинцев стали жаловаться на появление плесени в квартирах и домах.
Поэтому следует насыпать соль в небольшую емкость и поставить ее на подоконниках. Она будет впитывать излишнюю влагу, конденсат не будет оседать на стекле.
Однако следует помнить – наполнитель нужно регулярно менять. Одного раза в 2-3 дня будет вполне достаточно.
Если вы привыкли экономить – можно не выбрасывать соль, а просто высушить ее на сковороде или в духовке, а затем снова использовать по назначению.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько соли можно есть в день, чтобы не причинить вреда организму.
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