Зачем хозяйки ставят соль на подоконник: суеверия ни к чему

Соль полезна не только в кулинарии. Ее можно использовать при уборке, мытье посуды, чистке разводов – перечень лайфхаков неисчерпаем.

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Часто хозяйки ставят емкость с солью на подоконник. Почему и зачем стоит это делать, разбирался OBOZREVATEL.

С наступлением холодов издавна принято было ставить на подоконник соль. Именно с началом отопительного сезона этот лайфхак становился просто незаменимым в борьбе с излишней влагой.

А объясняется все очень просто. Соль избавит от конденсата, когда днем из стекол начнет стекать вода. Повышенная влажность – одна из основных причин появления плесени в помещениях в осенне-зимний период.

В этом году из-за российских обстрелов объектов критической инфраструктуры происходят отключения не только света, но и тепла и воды. Все больше украинцев стали жаловаться на появление плесени в квартирах и домах.

Поэтому следует насыпать соль в небольшую емкость и поставить ее на подоконниках. Она будет впитывать излишнюю влагу, конденсат не будет оседать на стекле.

Однако следует помнить – наполнитель нужно регулярно менять. Одного раза в 2-3 дня будет вполне достаточно.

Если вы привыкли экономить – можно не выбрасывать соль, а просто высушить ее на сковороде или в духовке, а затем снова использовать по назначению.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько соли можно есть в день, чтобы не причинить вреда организму.

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