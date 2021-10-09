Забыл кастрюлю на включенной плите и уехал из города: жителю Днепра пришлось вызывать спасателей

Житель Днепра вызвал спасателей и попросил забраться к нему домой через окно. Мужчина уехал и забыл на газовой плите кастрюлю.

Как сообщил Днепр оперативный, на улице Строителей, 22А мужчина поставил кастрюлю на плиту, включил ее, а сам уехал из города. При этом уходя из квартиры с вещами, мужчина не вспомнил, что хотел приготовить есть.

О том, что на плите горит кастрюля, житель Днепра вспомнил уже на подъезде к Мариуполю. Он сообщил, что был вынужден ночью срочно уехать, а о включенной плите забыл. Он попросил пожарных влезть в его жилище через окно, чтобы выключить конфорку.

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Когда на место вызова прибыли спасатели, через окно они увидели, что действительно на плите стоит кастрюля, а внизу горит газ. Пожарные влезли в квартиру через окно и потушили огонь под кастрюлей.

Мужчина, забывший выключить плиту, сообщил, что претензий к спасателям не имеет. Также он заверил, что полностью несет ответственность за свою забывчивость.

О том, успел ли огонь повредить кухню в доме - не говорится.

Как сообщал OBOZREVATEL, кастрюля стала причиной смерти 11 месячного ребенка в Одесской области.