Забудьте о пауках: как осенью оградить свой дом от незваных 'гостей'

Осенью, когда погода становится холоднее, все живое стремится перебраться в тепло. К примеру, кошки начинают спать под одеялом, но в доме появляются и менее приятные создания. Такие, как пауки.

Впрочем, их можно и отвадить от жилища. OBOZREVATEL рассказывает о нескольких эффективных методах, не требующих значительных усилий или средств.

Сделайте самодельный спрей от пауков

На этих созданий влияют некоторые сильные природные запахи. К примеру, аромат мяты. Этим можно воспользоваться и приготовить самодельный спрей. Возьмите небольшую бутылку с распылителем и заполните ее водой. В половину чайной ложки соли накапайте 15-20 капель эфирного масла мяты и размешайте эту соль в воде. Спрей готов.

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Есть еще более эффективная версия средства, однако его запах будет значительно менее приятным для людей, ведь в основе здесь лежит белый уксус. Его нужно смешать в распылителе в равных пропорциях с водой. Любую из этих смесей нужно распылять в доме, уделяя особое внимание щелям, трещинам и другим отверстиям, через которые пауки могут попасть внутрь.

Зажгите аромасвечку

По схожему принципу действуют и свечи, ароматизированные запахами, которые не нравятся паукам. Кроме мятного, это также коричный и цитрусовые ароматі. Свеча с подходящим запахом создаст приятную атмосферу в доме и при этом будет держать восьминогих на расстоянии. Также можно натереть кожурой апельсина или другого цитрусового фрукта пороги и плинтусы в доме.

Сделайте генеральную уборку

Паукам, как и любым другим незваным жильцам дома, нравятся уголки, где их не трогают. Они там плетут свою паутину и чувствуют себя спокойно. Именно поэтому избавиться от них поможет генеральная уборка. Не допускайте накопления беспорядка, используйте для хранения вещей контейнеры, которые легко отодвигать, чтобы протереть пыль под ними, регулярно пользуйтесь пылесосом.

Также следите за своей вазой для фруктов. Если плоды в ней начнут портиться, это вдобавок к паукам может привлечь плодовых мушек, избавиться от которых еще сложнее. И своевременно выносите мусор.

Наведите порядок во дворе

Если пауки имеют удобные места, где они могут укрыться, за пределами вашего дома, они легко проникнут внутрь. Поэтому важно держать в порядке также придомовую территорию. Уберите кучи опавших листьев и скошенную траву, переместите дрова и компостную яму подальше от дома.

Также не забудьте проверить здание извне на наличие трещин и щелей, через которые пауки могут проникнуть в жилище. Все, что нужно, закройте герметиком, а вентиляционные отверстия и трубы затяните мелкой сеткой.

Заведите растения, отпугивающие пауков

Это способ работает аналогично использованию ароматов, но здесь благоухание распространяют живые растения. Поставьте на подоконниках горшки с лавандой и мятой, украсьте ими балкон и оконные ящики. Если пространство позволяет, заведите комнатный эвкалипт. Все эти растения любуют глаз зеленью и распространяют вокруг себя приятный запах, который при этом еще и держит на расстоянии пауков – сплошная выгода, вполне достойная небольших усилий по уходу за вазоном.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, почему нельзя убивать оказавшихся у вас в доме пауков, а лучше их именно отпугивать.

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