Забудьте о химии: 3 народных метода, которые помогут отмыть плитку в ванной

При отсутствии регулярного ухода плитка в ванной может стать настоящим рассадником плесени и болезнетворных микроорганизмов. Важно, чтобы в составе моющих средств не было агрессивных кислот, щелочных составляющих и растворителей типа ацетона, ведь они могут повредить поверхность и лишить ее блеска.

OBOZREVATEL рассказывает, какие три народных метода помогут отмыть плитку и межплиточные швы. Простые ингредиенты не только очистят грязь, но и предотвратят появление плесени.

Сода

В местах с повышенным уровнем влажности начинают быстро распространяться грибковые споры. В результате на плитке и в межплиточных швах возникает плесень. С проблемой можно легко справиться – не придется даже тратиться на дорогие моющие средства.

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Пищевая сода – эффективный ингредиент, который поможет очистить и дезинфицировать поверхности. Сода действенно борется не только с плесенью, но и с ржавчиной. Просто увлажните поверхность водой и протрите содой, используя старую зубную щетку или губку. Можно также сделать пастообразную смесь, смешав 100 г соды и 500 мл воды. Средству требуется время, чтобы подействовать, поэтому оставьте его на поверхности на 20-30 минут.

Уксус

Уксус быстро справляется с известковым налетом, возникающим от действия жесткой водопроводной воды. В то время как большинство средств лишь поверхностно очищают плитку, создавая видимость чистоты, уксус разрушает даже глубокие отложения. Смешайте воду и уксус в равной пропорции и распылите смесь на известковый налет. Через 30 минут смойте водой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота отмоет грязь и станет отличным ароматизатором. Можно разрезать пополам лимон и почистить плитку одной половинкой, а можно купить лимонную кислоту, развести ее с водой распылить на поверхность. Остатки средства следует смыть чистой водой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт чудодейственного средства, которое быстро избавит от известкового налета.

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