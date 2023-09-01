Забудьте о '3 сентября': какими украинскими песнями заменить навязанную Россией попсу

Россия веками навязывала украинцам свою культуру и традиции и это также касается музыки. К примеру, песню российского исполнителя Михаила Шуфутинского "3 сентября" слышали все, но люди нашли достойную замену российской попсе.

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У украинских артистов есть в своем арсенале много красивых и красноречивых песен, которые даже спустя годы остаются популярными. OBOZREVATEL составил список песен, которые улучшат настроение осенью.

Иво Бобул – "Осенний сад"

Эта душевная песня не о времени года, а о годах, которые уже нельзя вернуть. Текст написал поэт Вадим Крищенко в 1996 году для легендарного исполнителя Иво Бобула.

Иво Бобул – "Ноябрь"

Песня "Ноябрь" была выпущена в 2002 году в альбоме "Небеса очей твоїх". Текст написала Людмила Вышинская, а музыку создал сам исполнитель.

Владимир Ивасюк – "Оставленные цветы"

Ивасюк сам написал слова к песне в 1967 году, а автором музыки был Валерий Громцев. Впервые песню исполнил один из солистов ансамбля "Карпаты" Леонид Пащенко. Композиция стала популярной, когда ее исполняла София Ротару, но сам Ивасюк ее тоже пел.

Наталья Могилевская – "В Киеве осень"

Для Могилевской песню написал экссолист группы "Четыре короля" Борис Таршис на русском языке, но в День Независимости в 2019 году певица исполнила украиноязычную версию хита, слова к которому написала самостоятельно.

Назарий Яремчук – "Осень багряная"

Яремчук впервые исполнил песню в 1980 году, и эта композиция стала одним из символов украинского творчества того времени.

Оксана Билозир, DZIDZIO – "Ноябрь"

Песню написал легендарный поэт Вадим Крищенко для Оксаны Билозир, но более популярной песня стала в исполнении Михаила Фомы, тогда еще не имевшего псевдонима "DZIDZIO".

Виктор Павлик – "Ни обещаний, ни прощений"

Людям сразу понравилась эта песня, которую исполнитель спел в середине девяностых годов. Хит называют "бессмертной песней Павлика", которую хочется слушать снова и снова.

"Океан Эльзы" – "Осень"

Легендарная группа "Океан Эльзы" выпустила рок-композицию об осени в 2016 году. Она вошла в альбом "Без границ".

Кристина Соловий – "Осень"

На создание песни Соловий вдохновило стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи...", которую певица презентовала в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео, как собратья на могиле погибшего 20-летнего защитника исполнили его любимую песню.

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