За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек: появились кадры очередей в Сумах

Екатерина Белоброва
Жизнь
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За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек: появились кадры очередей в Сумах
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За последние сутки из Украины было вывезено более 40 тысяч женщин и детей. Наиболее проблемными остаются зоны осажденного Мариуполя, Харькова и Киевщины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия у себя в Faceboook. Гуманитарные конвои, организованные при поддержке его коллег из парламента, остаются приоритетом для самого незащищенного слоя населения в городах с регулярными обстрелами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик подчеркнул, что на сегодня украинские власти делают все возможное, чтобы мирные жители получили защиту и убежище в дружественных странах ЕС, а также Молдове. Увы, несмотря на все усилия, далеко не всегда это зависит от нашей стороны.

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За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек: появились кадры очередей в Сумах

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