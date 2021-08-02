Юлия Мендель опубликовала серию откровенных фото: два года, которые сделали меня сильнее. Фото

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выложила в сеть серию своих фотографий и заявила, что за два года своей работы во власти стала сильнее. Она приурочила публикацию своих фото к 35-летию, которое будет праздновать через месяц, и заявила, что "рада тому, чего достигла".

Фотографии Юлия Мендель выложила на своей странице в Instagram и рассказала, как непросто ей дались годы работы в Офисе президента. А также, заявила, что чувствует себя намного счастливее, чем "снобы и псевдопатриоты" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам бывшего пресс-секретаря президента Зеленского, ей два года пришлось терпеть политическую травлю и мириться с тем, что общество "обсасывало" каждую ее фотографию, испытывая "нездоровое" внимание к ее одежде, фигуре, весу, прическе, бровям, обуви, макияжу.

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"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года обсасывания каждой фотографии", – написала она.

Однако, как отметила Мендель, это не сломало ее, а сделало сильнее.

"Я могу выложить фотографии и уверенно сказать: на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих Крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную", – написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель отметила, что подошла к своему возрасту довольная собой.

"И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", – подчеркнула она.

Как известно, в 2019 году Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс, в котором принимали участие четыре тысячи человек, на эту должность.

В апреле 2021 года Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины.

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