YouTube заблокировал канал главаря 'ДНР' Пушилина

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Один из самых популярных видеохостингов в мире YouTube заблокировал аккаунт главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. До момента блокировки на него было подписано всего лишь 3 тысячи человек.

Об этом свидетельствует информация на сайт видеохостинга. Причиной блокировки стало нарушения правил сообщества YouTube.

Именно это сообщение появляется при попытке перейти на канал Пушилина.

Примечательно, что на заблокированном канале были опубликованы ряд обращений главаря "ДНР", в том числе объявление об эвакуации людей с оккупированных территорий в Российскую Федерацию.

Видео дня

Напомним, 21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Джо Байден уже ввел санкции, связанные с признанием Россией "независимости" псевдореспублик "Л/ДНР". Политик назвал это решение Кремля угрозой национальной безопасности США. Подробнее читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: