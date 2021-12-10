Январь будет аномально теплым: синоптик дала прогноз на всю зиму в Украине

В Украине этой зимой прогнозируются аномальные температуры. По предварительным оценкам специалистов, температура воздуха в январе месяце будет на полтора градуса выше привычной нормы.

Как рассказала УНИАН заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, эта зима будет несколько теплее предыдущих. Осадки синоптик прогнозирует в пределах нормы.

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Как отметила специалист, не стоит рассчитывать, что большая часть зимы пройдет под знаком плюс. По ее прогнозу, аномально теплая погода будет фиксироваться приблизительно в 60% зимнего периода, однако в 40% стоит ожидать холодную погоду. А временами в это время – будет сильный мороз, ниже нормы.

Балабух объяснила, что похолодание будет связано с арктическим холодом, который время от времени будет заходить на территорию Украины.

Говоря о том, какой будет зима, эксперт отметила, что наиболее теплым станет январь.

"В этом месяце средняя температура будет выше нормы на 2-3 градуса", – предупредила она.

Снег, по ее словам будет. И тут также, в пределах нормы. Балабух подчеркнула, что не ожидается долгих периодов без снега, впрочем, так же не будет затяжных снегопадов.

В то же время, специалист подчеркнула, что все прогнозы, которые дают синоптики можно считать предварительными, так как сказать точно, какой будет погода в тот или иной день, можно лишь за несколько суток до его наступления.

"Сейчас происходят необычные процессы в атмосфере, особенно в арктических регионах. За ними нужно наблюдать прежде чем делать прогнозы", – добавила Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре.