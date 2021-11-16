Январь будет аномально теплым: синоптик дала детальный прогноз на зиму в Украине

Рассчитывать на снежные новогодние праздники не стоит, синоптики считают, что первый месяц нового года будет достаточно теплым. Процессы происходящие в природе в данное время обусловлены необычными явлениями в атмосфере.

Как рассказала в интервью УНИАН заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, зима в нынешнем сезоне будет отличаться несколько более высокими температурами, чем год назад. Она же напомнила, что до наступления календарной зимы осталось лишь полмесяца.

По словам специалиста, средняя температура в зимний сезон будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений. Однако теплая погода будет фиксироваться не всю зиму.

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Синоптик отметила, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.

"Зимой можно ожидать потоки арктического холода", – пояснила Балабух.

Специалист рассказала, что причиной появления арктического воздуха на территории Украины станет активеое течение ЭльНиньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

По словам эксперта, самым теплым за зиму станет январь. Средняя месячная температура в этом месяце ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

"Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременными похолоданиями", – отметила синоптик.

Говоря о снежном покрове Балабух сказала, что тот будет в пределах нормы. Не будет затяжных снегопадов, как впрочем, долгих периодов без снега.

Она же подчеркнула, что говорить о том, будет ли зима затяжной – рано. Более менее ясно, задержится ли у нас зима, станет к концу ноября.

"Сейчас происходят необычные процессы в атмосфере, особенно в арктических регионах. За ними нужно понаблюдать прежде чем делать точные прогнозы", – добавила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, какой будет новогодняя ночь.