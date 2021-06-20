Ялту смыло к х***м! Это лучше, чем секс! – туроператор из России о наводнении в Крыму

Катастрофическая ситуация в оккупированной Ялте вызвала восторг у жительницы Уфы Марии Сухаревой. Девушка занимается продажей туристических путевок и уверена, что теперь россияне смогут путешествовать на приличные курорты заграницей.

Свое мнение туроператор изложила на своем аккаунте в Instagram. В ответ на возмущенную реакцию пользователей социальной сетью, Сухарева утверждает, что радуется не человеческим бедам, а улучшением климата в туризме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, такого просто не бывает. Это лучше, чем Новый год, лучше, чем День рожденья, лучше, чем День туризма, даже лучше, чем секс! Ялту смыло к х***м. Нет больше Ялты, все, стоп, не продаем сараи. Наконец-то у людей будет достойный отдых, достойный отель", – уверена Сухарева.

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Подобная реплика вызвала возмущение у подписчиков туроператора и гневные пожелания пережить все то, что сегодня выпало на долю ялтинцам. Люди утверждают, что сарай у девушки в голове и ей надо лечиться.

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