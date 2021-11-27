Привіт, мене звати Ілля, і я вже не 180+ кілограмів, а 78. Як, я схуд більше ніж на 100 кілограмів!?

Генетика, важка кістка, гармони, хронічні проблеми… Це те, що я собі казав на протязі 25 років життя з ожирінням.

З юності, з 12 років я вже мав зайву вагу. Я народився з фізичними вадами, опорно рухового, одна нога коротше іншої на 6-7 см. Вже в 22 роки в мене була вага 137 кг, а після 29 вага була 160+, в 35 пік ожиріння – було 190 кілограмів, і на цьому етапі я вже спав сидячі, тому що лежачи зупинялося дихання. І ось в цей момент я злякався, почав шукати вихід. Майже в 37 років я прийняв рішення діяти! На той момент вага була 179 кг і з кожним місяцем погіршувалось здоров'я.

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Купив набір продуктів, це було 5 кілограмів курячого філе і 3 кілограма гречки, якісь прості овочі. Прийшов до дому і сказав: або зараз, або вже ніколи. І з того моменту все почало мінятися! Перші кілька місяців було важко! Прісна курка або біла риба, сирі овочі. Після мого багаторічного харчування фаст-фудом, смаженим, солодким і високо-колорійним . Але, коли мої домашні ваги з лімітом 150, одного ранку не видали помилку , а показали 149, це була вже точка неповернення.

В той момент я остаточно повірив, що зможу! Я не ходив до спортзалу, з фізичних навантажень була тільки ходьба, починав з 3000 кроків, потім збільшував поступово . Я активно змінював звички, стиль життя, працював психологічно над собою різними когнітивно-поведівковими техніками, і це було настільки ж, важливо, як робота з раціоном харчування! За півтора року мені вдалося схуднути на 80 кг, за 22 місяці я вже побачив відмітку, в мінус 100. Головне в цьому процесі те, що я не сидів на дієті, а прийняв рішення, змінити стиль життя, саме так це працює! Зараз я просто народився по-новому, якісь життя, самопочуття, психологічно почуваю себе на 25 років!

Сьогодні точно можу сказати, що багато речей ускладнював, а потрібно було просто діяти! Дисциплина, харчування, та позитивне мислення, це базові принципи, які гарантують результат!

В наступних текстах я розповім більш детально свою історію боротьби з зайвою вагою та як вдалося досягти таких результатів.