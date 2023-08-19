Яблочный Спас или Преображение Христово: какие суеверия в праздник

Яблочный Спас – это один из самых больших православных праздников, который отмечают ежегодно 19 августа. Христиане соблюдают традиции этого дня, потому что верят, что это принесет им удачу и защитит от бед.

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Этот праздник окружают многие приметы и суеверия. OBOZREVATEL нашел самые интересные и больше расскажет вам о них.

На Яблочный Спас люди идут в храм, чтобы освятить плоды нового урожая, то есть яблоки, виноград, мед, колосья пшеницы, ржи и букеты из полевых цветов.

После освящения нужно пойти на могилы к умершим родственникам, чтобы почтить их память. Незамужние девушки ели яблоки с медом, загадывали желания и говорили: "Что загадано – то надумано! Что надумано – то сбудется! Что сбудется – не пройдет!".

Хозяйки тщательно готовились к празднику и пекли вкусности с яблоками, готовили компоты и лепили вареники. Также на этот праздник принято выпекать хлеб из муки нового урожая.

В этот день нельзя ссориться, ругаться и заниматься физическим трудом. Если молодожены запланировали свадьбу, то их не обвенчают, а громкие вечеринки со спиртным могут навлечь беду на пару.

На Яблочный Спас запрещается убивать насекомых. Считается, что если муха сядет на руку, это хороший знак и сгонять ее нельзя, она должна сама улететь.

Праздник приходится на Успенский пост, поэтому тем, кто его соблюдает, можно есть рыбу и пить вино.

Наши предки верили, что приметы в этот день могут спрогнозировать погоду:

Какая погода на Яблочный Спас – такова будет и на Покров;

Пчелы роятся – следует ожидать дождь, а если сухой и солнечный день, то будет теплая осень;

Много скворцов на деревьях – к морозному январю;

Дождь в этот день – зима будет мокрой;

Если листья на деревьях пожелтели, то скоро наступят холода.

Ранее OBOZREVATEL публиковал молитву на Яблочный Спас и рассказывал, что можно просить Бога в этот день.



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