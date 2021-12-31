Забыть и простить.

Чего боюсь я, так это забыть.

Сказать честно, уже многое забылось, уже многое не помню из тех ужасов, которые принес русский мир в мою страну.

Февраль 2015 года. Обвал перекрытия аэропорта.

Много без вести пропавших наших ребят, масса раненных, пленных, 200-х, тела которых не отдавали сепары.

Создавала базу всех родственников, кто искал своих сыновей, мужей, отцов.

Страшный момент, все в тумане, каждый день созвоны с огромным количеством людей, каждый день чьей- то матери приходилось говорить страшные слова: "ваш сын в морге, будьте на связи".

Видео дня

Отца одного парня не забуду никогда.

Сегодня с Татьяна Губа вспоминали в какой он был бригаде и как его звали, не вспомнили.

Он звонил каждый день на протяжении месяца.

"Доченька"- говорил он-" мой сыночек был в таких ботиночках, я ему сам их покупал. Я сейчас вам сброшу фотографию этих ботиночек"

Сначала я его успокаивала, были надежды, что просто нет связи, потом, что взяли в плен. Но шли дни, и надежд было все меньше и меньше.

Сепары не отдавали тела.

Так прошел месяц. Через месяц позвонила Таня Губа, и сказала, что тело которое забрали у сепаров идентифицировали..... По ботиночкам....

В тот день мне опять позвонил его отец.

Я смалодушничала, и попросила его позвонить Тане.

Я молча рыдала в трубку, он тоже плакал и говорил:

"Доченька, не плачь, не рви сердце. Я знаю что он погиб. Мне бы только тело забрать похоронить. Он был в ботиночках, я вам фото высылал"

Я рыдала ночь. Это был единственный сын, которого безумно любил отец.

А фото ботиночек по сей день стоит у меня перед глазами.

Я очень боюсь это все забыть.

Очень боюсь забыть...

И не дай Бог простить...