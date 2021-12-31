Я так боюсь забыть. Забыть и простить
Забыть и простить.
Чего боюсь я, так это забыть.
Сказать честно, уже многое забылось, уже многое не помню из тех ужасов, которые принес русский мир в мою страну.
Февраль 2015 года. Обвал перекрытия аэропорта.
Много без вести пропавших наших ребят, масса раненных, пленных, 200-х, тела которых не отдавали сепары.
Создавала базу всех родственников, кто искал своих сыновей, мужей, отцов.
Страшный момент, все в тумане, каждый день созвоны с огромным количеством людей, каждый день чьей- то матери приходилось говорить страшные слова: "ваш сын в морге, будьте на связи".
Отца одного парня не забуду никогда.
Сегодня с Татьяна Губа вспоминали в какой он был бригаде и как его звали, не вспомнили.
Он звонил каждый день на протяжении месяца.
"Доченька"- говорил он-" мой сыночек был в таких ботиночках, я ему сам их покупал. Я сейчас вам сброшу фотографию этих ботиночек"
Сначала я его успокаивала, были надежды, что просто нет связи, потом, что взяли в плен. Но шли дни, и надежд было все меньше и меньше.
Сепары не отдавали тела.
Так прошел месяц. Через месяц позвонила Таня Губа, и сказала, что тело которое забрали у сепаров идентифицировали..... По ботиночкам....
В тот день мне опять позвонил его отец.
Я смалодушничала, и попросила его позвонить Тане.
Я молча рыдала в трубку, он тоже плакал и говорил:
"Доченька, не плачь, не рви сердце. Я знаю что он погиб. Мне бы только тело забрать похоронить. Он был в ботиночках, я вам фото высылал"
Я рыдала ночь. Это был единственный сын, которого безумно любил отец.
А фото ботиночек по сей день стоит у меня перед глазами.
Я очень боюсь это все забыть.
Очень боюсь забыть...
И не дай Бог простить...
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