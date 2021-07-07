'Я мачеха. Но изо всех сил старалась стать мамой': как живет семья погибшего Героя Темура Юлдашева

24 августа этого года Украина будет праздновать 30-летие со дня провозглашения независимости. А семья героически погибшего при обороне Саур-Могилы Темура Юлдашева встретит 7 годовщину без мужа и папы. Все эти годы жена воина, Виола Юлдашева, училась жить без любимого и растила 5 детей: своего сына с 1 группой инвалидности, двоих детей Темура от первого брака и их общих сына и дочь.

О том, что пришлось пережить оставшейся без мужа женщине с пятью детьми на руках, наверное, можно было бы написать книгу. Виола признается: без поддержки волонтеров и простых украинцев, которые были рядом все это время и помогали чем могли, она вряд ли бы справилась. И сейчас перед ней стоит единственная цель: добиться, чтобы государство таки выполнило обещание и обеспечило жильем старших детей Темура – Маргариту и Георгия – которые не только являются членами семьи погибшего в АТО защитника Украины, но и получили статусы круглых сирот и переселенцев.

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Вот только за последние 3 года особых подвижек в этом направлении не происходит.

О потере мужа, долгих поисках его тела, сложном пути к взаимопониманию со старшими сыном и дочерью Темура и о том, почему государство забыло о детях человека, отдавшего за Украину жизнь, Виола Юлдашева рассказала OBOZREVATEL.

"Моя семья с 2014 года на слуху. О нас многие знают – благодаря моему мужу. Ведь он, можно сказать, прокричал на всю Украину о своем отношении к происходящему, о своей любви к родине. Поэтому стыдно о чем-то просить, если честно. Тем более, что мы уже получили квартиру в Киевской области. Но у меня – пятеро детей. Двое из них – дети мужа от первого брака. По документам они ко мне никакого отношения не имеют. И они уже выросли. Им надо идти в свою, взрослую жизнь", – начинает разговор Виола.

С юридической точки зрения мачеха погодкам Маргарите и Георгию действительно никто. Но случилось так не потому, что она пыталась избежать ответственности. Напротив: после исчезновения мужа, когда еще теплилась надежда, что он не погиб, а попал в плен, Виола пыталась усыновить детей Темура от первого брака. Но пока судьба Юлдашева оставалась неизвестной, сделать ей этого не дали. После – отговорили: дети уже достигли совершеннолетия и могли сами претендовать на получение жилья от государства как круглые сироты, потерявшие родителя на войне. А для многодетной семьи, худо-бедно сводящей концы с концами, это – огромная помощь.

"Дети стали на квартирный учет в Киеве. Георгий – 3 года назад, Маргарита – 2,5. И ничего. Куда я только не обращалась, кого не просила – обратите внимание, дети – сироты круглые, они уже взрослые… Понятно, что они со мной. И я их не брошу никогда в жизни. Но они ведь имеют право!.. Ничего. Георгий в Голосеевском районе стоит первым в очереди – уже больше года. Нас уверяли, что он первый получит жилье. Теперь говорят – нет финансирования", – рассказывает Виола.

Мамой не троих, а сразу пятерых детей Виола Юлдашева стала в один миг вследствие трагедии: родная мама Маргариты и Георгия Виктория в 2010 году погибла в жуткой автомобильной катастрофе.

"Когда Виктория погибла – я несколько дней проплакала: мне было ее неимоверно жаль. Темур нас познакомил сразу, как только у нас завязались отношения. Мы хорошо общались, старались поддерживать друг друга, ходили в гости, поздравляли с днем рождения. Виктория всегда могла мне позвонить, если ей нужна была помощь с детьми, со школой, с больницей – и я помогала, чем могла. А Маргарита с Георгием были желанными гостями в нашем доме – и никаких различий между детьми мы никогда не делали. День, когда Вика погибла, я помню очень хорошо: это был удар. И осознание, что я вступаю сейчас совсем в другую жизнь. Что мне будет очень тяжело. Темур мне еще ничего даже не сказал, а я уже знала: Маргарита и Георгий будут жить с нами. Не скрою, пыталась ему предложить, что, может быть, пусть они продолжают жить у бабушки, а мы будем помогать – чтобы не вырывать детей из привычной жизни, школы, окружения. Он сказал: ты что? Даже разговора быть не может. Я отец. Это мои дети. Пока я жив, я обязан им помогать. И никто не сможет дать им столько, сколько могу я… И все. Буквально на следующий день, прямо с похорон, мы их забрали", – вспоминает Виола.

Молодая женщина признается: поначалу ей было страшно. Сможет ли она найти общий язык с детьми мужа, когда они будут жить под одной крышей? Не обидит ли их ненароком неосторожным словом? Виола вспоминает: изо всех сил старалась, чтобы Маргарита и Георгий ощущали себя такими же родными и любимыми, как и младшие дети. Постоянно контролировала свои эмоции, старалась быть максимально справедливой: одинаково журить за проступки и хвалить за достижения…

"Я мачеха. Но я действительно старалась стать им мамой. Изо всех сил старалась", – просто говорит Виола.

Опасения оказались напрасными. Резко увеличившуюся семью сплотила необходимость вместе преодолевать трудности. Чтобы обеспечить жену и детей, Темур работал на износ, брал максимальное количество индивидуальных тренировок (на тот момент он уже не служил в ВСУ, а занимался тренерской работой). Каждый день он просыпался в 5 утра, домой возвращался после 11 вечера. Виола же, несмотря на необходимость ухаживать за прикованным к кровати сыном Владиком, вынуждена была также пойти на работу, чтобы поддержать мужа. И именно Георгий с Маргаритой, вспоминает она, на правах старших присматривали и за Владиком, и за младшими братом и сестрой, пока родители работали.

А потом началась война.

Когда весной 2014-го Луганск начало лихорадить от пророссийских митингов, когда там начали захватывать админздания, а город наводнили вооруженные люди – Виола, по ее же признанию, не до конца осознавала, что же на самом деле происходит. В отличие от Темура: он еще в феврале знал, что грядет война и уже тогда начал говорить с женой, что им, возможно, придется уехать из родного города. Так оно и случилось. В апреле основавшего в Луганске спецподразделение по охране общественного порядка и борьбе с сепаратистами Юлдашева схватили террористы. Когда же спустя месяц ему удалось сбежать из Луганского СБУ, где удерживали пленных, Юлдашев вместе с семьей покинул город.

Отправив жену в безопасное место, Темур вернулся на Донбасс. "Там мои парни гибнут, там Луганск отстаивать надо!" – говорил он.

А Виола – искренне не понимала мужа.

"Я все думала: он же сам из России. У него там мама, тетя, родная и двоюродная сестры… Говорила ему: там же родственники твои, ты это понимаешь? С кем ты будешь воевать?! А он мне объяснял: Виола, я ведь присягу на верность Украине давал. Я военный… А я не понимала", – говорит Виола.

Понимание пришло позже, уже в Харьковской области, где Виолу, приехавшую с детьми, чтобы устроить старших учиться в спортивное училище, приютили совершенно незнакомые люди, ставшие впоследствии ее семьей. Темур в это время был на фронте.

"У Юрия Ивановича и тети Наташи мы прожили полгода. Они забрали меня и пятерых детей к себе – и с первого же дня у меня появилось ощущение, что я – дома, с родными людьми: так тепло они нас приняли. Они большие патриоты. Юрий Иванович мне постоянно рассказывал, что происходит на самом деле, объяснял. А я до конца понять не могла. Я ведь жила себе в Луганске, у меня была квартира, работа, размеренная жизнь. И тут меня вырвали из этого всего, и – другие города, другие люди… Кто-то говорит "война", а кто-то живет, будто никакой войны и нет… Я часто думала: зачем мне это надо? Меня тянуло домой – в свою квартиру, в свою кровать. Не понимала, что это уже не мое… Переосмысление произошло резко. К Юрию Ивановичу как-то приехали друзья. Застолье, разговоры… И в какой-то момент он встал – и запел гимн Украины. А у меня полились слезы и в один момент как-будто все пазлы в голове сошлись. Я поняла: я в Украине. Это моя земля. Я никуда отсюда не уеду. Буду здесь до конца. А там – уже все. Там уже моего ничего нет. И после этого это состояние из моего сердца уже не выходило", – рассказывает Виола.

В последний раз с мужем Виола разговаривала по телефону в начале августа 2014-го: связь на Донбассе, где шли ожесточенные бои и где почти безвылазно находился Темур, практически отсутствовала. Виоле приходилось довольствоваться скупыми весточками о муже от его побратимов.

В тот день, 24 августа 2014-го, она снова не смогла дозвониться до Темура. Но поговорила с его побратимом. Тот рассказал: Темур на Саур-Могиле, там идут страшные бои, поэтому связи нет. Попросил не переживать: когда разговаривал с Юлдашевым в последний раз, у него все было нормально.

А два дня спустя Виола случайно узнала: фотографии ее семьи не сходят с экранов телевидения.

"В доме у Юрия Иваныча телевизор стоял на кухне… Помню, зашла туда, а Юрий Иваныч и тетя Наташа как-то странно себя ведут. Не придала значения. Вышла на улицу – и тут звонок: моя подружка Маринка. Жила с нами на одной площадке. Кричит мне в трубку: Виола, Виола, ты знаешь – Темура убили! – Как убили, – спрашиваю. – Откуда эта информация, Марин? А она: да уже два дня по телевизору вас показывают!". И тут я слышу, как Юрий Иваныч подходит сзади и обнимает меня за плечи… Я поняла: они знали, но не могли мне сказать. Тогда ведь еще точного подтверждения не было, тел не нашли – была надежда, что Темур в плену", – рассказывает Виола.

Позже она узнала, как погиб ее муж.

На тот момент Темур был ранен: во время штурма противником Саур-Могилы 22 августа осколками от взорвавшегося артиллерийского снаряда ему посекло лицо, воину перевязали всю голову. И к моменту, когда к позициям защитников Саур-Могилы прорвалась машина 3-го полка спецназа, которая должна была вывезти раненых, Темур практически ничего не видел. Наверное, именно это не оставило легендарному командиру шансов на спасение, когда враг открыл по автомобилю плотный огонь, а после – достреливал раненых Юлдашева и десантника 25-й воздушно-десантной бригады Виктора Самойлова.

Но об этом семья Юлдашева узнала значительно позже – спустя 9 месяцев. Все это время Виола искала мужа – живого или мертвого.

"Первые два дня я вообще ничего не помню. Потом появилось твердое осознание: мне надо за ним идти. Иначе я просто не смогу жить. Дикая боль – здесь, внутри, где сердце. Ты не можешь ничем ее утешить. Постоянно льются слезы. Ничего не хочется – ни есть, ни пить… Ничего. Состояние было ужасное – и выхода я не видела. Мне все говорили: Виола, у тебя же дети… А я вообще ничего не понимала. Да, слава богу, у меня есть дети. Но как они мне могут мужа заменить? Мне казалось, будто я потеряла себя. Темур потерялся – и я потерялась. А потом начали поступать "звоночки", что муж может быть жив", – вспоминает Виола.

Когда поисковики миссии "Черный Тюльпан" нашли могилу с тремя неизвестными защитниками Украины – старшая дочь Темура Маргарита сдала тест ДНК. Однако по какой-то причине следователь из Запорожья, который занимался этим делом, не дождавшись результатов теста, обнадежил семью Юлдашевых: мол, скорее всего, эти тела к ним не имеют никакого отношения. И Виола продолжила поиски. Незадолго до нового года ей даже сообщили: ее муж находится в здании СБУ в Донецке – и может пойти на обмен. Впоследствии оказалось, что речь шла о воине с похожей фамилией. А в январе 2015-го Виоле позвонили и сообщили: в найденной в сентябре могиле действительно был Темур…

Дальше были похороны, изнурительные походы по госучреждениям в попытках восстановить утраченные документы, добиться статуса для погибшего мужа-добровольца (он так и не успел официально вернуться в ВСУ), восстановить выплаты на детей-переселенцев, встать на квартирную очередь… Почти год семья Юлдашевых не получала ни копейки – выживали лишь благодаря помощи людей.

К тому же, вспоминает Виола, спустя где-то год после гибели мужа ей стало труднее находить общий язык со старшими детьми.

"Когда Темур был жив, у нас с ним был своеобразный "тандем" в воспитании детей – "хороший и злой полицейский". Я была "хорошим". Когда Темур погиб, не стало того контроля, который был при нем. И старшие дети где-то через год начали хуже учиться, у нас начались разногласия, они меня не слушались… Это был тяжелый период. Всякое бывало – вплоть до того, что они хлопали дверью и уходили, потом звонили… Наверное, это был поиск пути друг к другу. Сейчас все наладилось. И я Маргарите и Георгию всегда говорю: что бы ни случилось – вы просто знайте, что я вас люблю. Несмотря ни на что. И мне кажется, они меня тоже любят. Я очень хочу в это верить", – говорит Виола.

Сейчас Виола Юлдашева живет со своим старшим сыном, двумя младшими детьми и папой, приехавшим из Луганска. Отдушину она находит в поездках в военный госпиталь – туда, где находятся люди, которые точно поймут ее – без лишних слов. Не теряет Виола связи и со старшими детьми Темура. Маргариту и Георгия она считает такими же родными, как и остальных детей. И мечтает о том, чтобы государство, за которое ее муж отдал жизнь, позаботилось о его осиротевших дочери и сыне.

P.S. Сейчас Виола Юлдашева продолжает воспитывать младших детей, Аглаю и Аристарха. Из-за того, что в семье ребенок с инвалидностью 1 группы, выйти на постоянную работу она не может. Поэтому семья, к которой несколько месяцев назад присоединился переживший инсульт папа Виолы, стеснена в средствах.

Поддержать детей и вдову погибшего за Украину героя Темура Юлдашева можно по реквизитам:

Монобанк: 5375414123414582

ПриватБанк: 5168742724518760 Юлдашева Виолетта